Президент Латвії: ЄС має домовлятися про постачання снарядів для України з усіма державами, що їх мають

Євросоюз має розмовляти з будь-якими державами, що готові продати снаряди для України.

Це так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає "Суспільне".

"І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", - Рінкевичс.

Президент Латвії певен, що ЄС має домовлятися про постачання снарядів для України з усіма державами, що їх мають, "без жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників російської федерації".