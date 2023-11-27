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Президент Латвії: ЄС має домовлятися про постачання снарядів для України з усіма державами, що їх мають

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Євросоюз має розмовляти з будь-якими державами, що готові продати снаряди для України.

Це так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає "Суспільне".

"І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити", - Рінкевичс.

Президент Латвії певен, що ЄС має домовлятися про постачання снарядів для України з усіма державами, що їх мають, "без жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників російської федерації".

Латвія, Рінкевичс
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