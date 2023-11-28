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Підласа: Зарплати народних депутатів зростуть вже наступного року

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Наступного року зарплати народних депутатів автоматично зростуть, оскільки виплати прив'язані до прожиткового мінімуму.

Про це сказала голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, пише Gazeta.ua з посиланням на "ТСН".

"Я особисто подавала правку про те, щоб заморозити всі виплати народним депутатам на рівні 2023 року. Тому що це справедливо, і, відповідно, не довелося б збільшувати фонд на оплату праці нардепів", - сказала Підласа.

Але цю ідею не підтримали.

Зі слів Підласої, депутати сказали, "що живуть на зарплату і не мають фінансової подушки безпеки".

Голосування відбулося під час ухвалення бюджету на 2024 рік - постанову підтримали 263 нардепи.

Документ передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату Верховної Ради наступного року на загальну суму - майже три мільярди гривень, що на понад 300 млн грн більше, ніж передбачалось на поточний рік.

Прожитковий мінімум 2023 року становить 2684 грн. Якщо на прикладі, то відповідно у народного депутата і по сумісництву голови Верховної Ради Руслана Стефанчука зарплата становить щонайменше 32 208 грн, повідомили "ТСН".

У першого віцеспікера Олександра Корнієнка - 30 866 грн, заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк - близько 29 524 грн, голів комітетів і фракцій зароблять по 28 182 грн, а просто нардепів - по 26 840 грн.

У середньому виплати на одного депутата за січень склали 48 800 грн, а це 100% надбавка до окладу та варіативні виплати, наприклад, за почесне звання, науковий ступінь, кошти за відпустку, лікарняний або службове відрядження, пишуть.

Найбільше надбавки отримали Стефанчук - майже 79 тис. грн і голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко - понад 69 тис. грн.

Сумарно на всі виплати депутатам у січні цього року пішло майже 19,5 млн грн, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, коли на це з бюджету витратили 10,3 млн грн.

"Особисто у мене з/п близько 40 тис грн на місяць. Є базовий оклад, а все інше типу премії, насправді фактично частина постійної з/п", - сказала народна депутатка Мар'яна Безугла.

Нардепи не підвищували собі зарплати, і декілька місяців від 24 лютого 2022 року половина коштів фактично була "заморожена", розповіла Безугла.

Підласа
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