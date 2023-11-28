Ігнат: Patriot себе показав – ми вже маємо 15 збитих «Кинджалів»

Українські військові збили півтора десятки ракет «Кинджал» з початку повномасштабного вторгнення росії.
Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю порталу Новинарня.
«Зараз ми вже маємо 15 збитих «Кинджалів». Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли до Києва. Patriot себе показав», – заявив Ігнат.
Він також розповів про те, якою була реакція офіцерів ЗСУ після першого випадку знищення «Кинджала».
«Це була сенсація фактично на весь світ. Тож треба було дуже виважено це робити. Я дуже швидко впізнав. Але чи можна цією радістю поділитися з усім світом? Ми мали невелику селекторну нараду керівного складу, я теж там брав участь. Було ухвалено рішення трохи притримати оприлюднення цієї інформації. Випустили вони «Кинджал» - і нехай думають, де він подівся. Нам потрібен був час, щоб спостерігати за реакцією ворога, зробити певні маневри та інше», – сказав представник Повітряних сил.
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