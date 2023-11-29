Європарламент виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Європейський парламент публічно виступив за те, щоб Єврорада підтвердила початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Рішення про підтримку переговорів з Україною оголосила Конференція президентів, заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола на конференції щодо євроінтеграції України.

"У вівторок Конференція президентів провела зустріч зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Україна докладає вражаючих зусиль для проведення реформ. Країна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ", - зазначила вона.

Президентка Європарламенту наголосила, що процес вступу країни до Євросоюзу - не лише перенесення європейських законів і правил у національне законодавство, а й процес, що потребує перетворень у суспільстві країни.

Конференція президентів у своєму комюніке зазначила про віру в те, що Україна продовжить амбітно втілювати усі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше відкрити переговори про вступ.

"Україна є і залишатиметься пріоритетом для Європарламенту. Україна може розраховувати на безперервні зусилля і нашу готовність підтримувати легітимні амбіції і прагнення українського народу. Лідери політичних груп планують посилити співпрацю з Верховною Радою у 2024 році, зокрема шляхом зустрічей між комітетами та ознайомчих візитів", - зазначили лідери політичних груп.