Bloomberg: Мінфін США попереджає про відповідальність за порушення стелі цін на російську нафту

Міністерство фінансів США розіслало листи майже трьом десяткам фірм, у яких попередило про відповідальність за порушення стелі цін на російську нафту, передає Bloomberg.
Ці фірми контролюють близько 100 нафтових танкерів. Мінфін запросив у них інформацію та документацію про постачання нафти та організації, що беруть участь у цьому процесі. Якщо одержувачі не виконають вимог у повному обсязі, то їм пригрозили в'язницею.
Представники двох страхових компаній також заявили, що за останні тижні тон розмов із владою змінився, що передбачає суворіше дотримання обмеження.
Влада США доповнила ці листи санкціями проти декількох суден та їхніх власників. Досі це були маловідомі компанії, більшість з яких належали державній російській компанії.
Грецькі компанії, наприклад, уже скоротили обсяги перевезень сировини з рф. Як відомо, судна, що належать Греції, як і раніше, перевозять близько п'яту частину всіх російських вантажів і приблизно одну з семи всіх партій російської нафти, зокрема, й ті, що відвантажують із терміналів на тихоокеанському та арктичному узбережжях.
Це рішення може зрештою порушити постачання роснафти. Наприклад, цього місяця кількість грецьких танкерів, що прямуватимуть до рф, зменшиться на чверть порівняно з минулим роком і на 60% менше, ніж у червні. Це цілком може стривожити чиновників у кремлі, оскільки росія, як і раніше, потребує допомоги іноземних власників суден, щоб доставити всі свої барелі на світовий ринок.
Раніше цього місяця Казначейство США стривожило деяких власників танкерів своїм проханням пояснити, що вони зробили для дотримання цінового обмеження "Групи семи" на російську нафту. Представники двох афінських компаній невдовзі після цього заявили, що діяли обережно, оцінюючи ситуацію.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023