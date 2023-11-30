Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Бербок: Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості – це фатально

157

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про стурбованість тим, що у світі знижується увага до війни росії проти України. Її слова наводить Міністерство закордонних справ Німеччини у X (колишній Twitter).

"Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості – це фатально", – наголосила вона.

Бербок зауважила, що росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську цивільну інфраструктуру й наразі вона є "серйознішою, ніж будь-коли". Вона наголосила, що потрібно "працювати над тим, щоб зимовий захисний щит України був міцним".

Окрім цього, Бербок також зазначила, що майбутнє України – в ЄС і НАТО. Саме тому необхідно зробити все можливе, щоб підтримати її на цьому шляху.

Глава МЗС Німеччини вважає, що Рада Україна – НАТО наближатиме країну до членства в Альянсі.

"Стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування збройних сил є центральними у цьому процесі. З цією метою Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйона євро до Трастового фонду Україна – НАТО", – додала вона.

Бербок
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 30 ноября 2023
Среда, 29 ноября 2023
Вторник, 28 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023