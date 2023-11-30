Бербок: Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості – це фатально

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про стурбованість тим, що у світі знижується увага до війни росії проти України. Її слова наводить Міністерство закордонних справ Німеччини у X (колишній Twitter).

"Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості – це фатально", – наголосила вона.

Бербок зауважила, що росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську цивільну інфраструктуру й наразі вона є "серйознішою, ніж будь-коли". Вона наголосила, що потрібно "працювати над тим, щоб зимовий захисний щит України був міцним".

Окрім цього, Бербок також зазначила, що майбутнє України – в ЄС і НАТО. Саме тому необхідно зробити все можливе, щоб підтримати її на цьому шляху.

Глава МЗС Німеччини вважає, що Рада Україна – НАТО наближатиме країну до членства в Альянсі.

"Стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування збройних сил є центральними у цьому процесі. З цією метою Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйона євро до Трастового фонду Україна – НАТО", – додала вона.