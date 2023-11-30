Україна отримала понад 200 тисяч доз вакцини проти штаму коронавіруса «Омікрон»

В Україну доставили 203 тисячі доз «омікронспецифічної» вакцини проти COVID-19. Це оновлена версія вакцини Comirnaty від американської компанії Pfizer, адаптована спеціально для захисту проти штаму «Омікрон».
Про це повідомляє МОЗ.
Вакцину отримано в рамках міжнародної ініціативи СOVAX. Її розподілять між усіма областями України для безкоштовної вакцинації.
«Понад 200 тисяч доз вакцини, яку доставив ЮНІСЕФ, призначені для бустерного щеплення тих, хто вже має первинний курс вакцинації проти COVID-19. Вакцина буде доступна на рівні кожної області, тому закликаю усіх подбати про здоров’я та посилити імунітет, особливо людям, які входять до груп ризику – з ослабленим імунітетом чи супутніми захворюваннями, старшим за 60 років», – сказав заступник міністра – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
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