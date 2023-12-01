Камишін і Бретон обговорили інтеграцію українського ОПК до загальноєвропейського ринку

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін і єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон обговорили можливість інтеграції українського ОПК в європейський ринок.
Про це міністр повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Предметно обговорили інтеграцію українського ОПК до загальноєвропейського ринку. Це одне з першочергових завдань нашої міжнародної співпраці. На цьому треку ми говоримо про спільні виробництва та проєкти з європейськими компаніями», - повідомив Камишін.
Серед нагальних питань – налагодження постачання вибухових речовин та порохів у достатніх для України обсягах. Як підкреслив український міністр, питання складне, через глобальний дефіцит по цих позиціях.
Також учасники зустрічі обговорили можливість фінансування закупівель в українських виробників за кошти європейських фондів.
«Для нашої індустрії це дуже важлива опція, оскільки нашого бюджетного фінансування вже не вистачає на закупівлю всього, що Україна може виробити», - додав міністр.
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