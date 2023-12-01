Клименко: З початку року від російських обстрілів загинули 2 тисячі цивільних громадян України

З початку 2023 року від обстрілів російських агресорів загинули 2 тисячі цивільних громадян України. Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з послами країн G7, повідомляється на сайті МВС.

"За 11 місяців цього року росіяни 59 тисяч разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. Унаслідок цього 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі – загинули", – розповів Клименко.

За його словами, найгірша ситуація з обстрілами в Запорізькій, Херонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Клименко закликав країни "Велико сімки" до надання озброєння для України.

"Наприклад, щоб зупинити обстріли Херсона – ми не маємо озброєння. Ми не можемо дістати противника на лівому березі Дніпра", – зазначив міністр.

Разом з тим він подякував послам за візит та вже надану допомогу.

"Без вашої підтримки, підтримки "Великої сімки" нам не вдалося б багато чого втілити із того, що ми уже зробили. Цю підтримку ми відчуваємо не тільки в МВС, всередині країни, а і на полі бою", – заявив Клименко.