Bloomberg: Іноземні інвестори продають китайські акції 4-й місяць поспіль

Іноземні інвестори продають китайські акції рекордний 4-й місяць поспіль.
Про це передає Укрінформ із посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що іноземці продали акцій на 1,8 млрд юанів (252 млн доларів) у чистому вираженні, на тлі того, що китайський індекс продовжує падати.
"Зокрема, у листопаді індекс CSI 300 впав на 2,1% - це був найгірший показник серед основних світових індексів. У четвер, 30 листопада, CSI 300 торгувався поблизу мінімуму 2023 року, який було досягнуто місяцем раніше - у жовтні.
На закритті 1 грудня CSI 300 становив 3482,88 пункта, втративши 0,38%. Інвестори розчаровані відновленням китайської економіки, а прибуток компаній за третій квартал і прогнози їх не вразили", - пояснив стратег Saxo в Гонконзі Редмонд Вонг.
Він додав, що результати CSI 300 різко контрастують зі зростанням індексу MSCI All-Country World Index майже на 9% у листопаді, що було спричинене впевненістю інвесторів, що Федеральна резервна система закінчила серію підвищень ставок.
Своєю чергою агентство звертає увагу, що відтік грошей інвесторів з китайського ринку в листопаді можна порівняти із середнім щомісячним відтоком в 60 млрд юанів з серпня по жовтень.
"Інвестори розчаровані темпами відновленням китайської економіки, а прибуток компаній за третій квартал і прогнози їх не вразили", - додав Редмонд Вонг.
Китайські акції впали до найнижчого рівня з часів до пандемії коронавірусу, оскільки останні зусилля Пекіна з підтримки фондового ринку не змогли зупинити розпродаж.
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