росія причетна до розпалювання міграційної кризи на кордонах Фінляндії, - ЗМІ

владімір путін має новий план дестабілізації Організації Північноатлантичного договору, що передбачає розпалювання великої міграційної кризи на кордонах нового члена НАТО Фінляндії.
Про це повідомляють Times of India та Hardwo.
У листопаді Фінляндія оголосила про закриття чотирьох із восьми автомобільних прикордонних переходів з росією через різке збільшення кількості шукачів притулку в країні, що, за словами Гельсінкі, є хитрощами, щоб підштовхнути мігрантів до кордону. Агентство Reuters повідомило, що фінські офіційні особи вважають, що рф безпосередньо причетна до прибуття мігрантів.
"Посилення міграції може підірвати політичну єдність ЄС і НАТО, оскільки країни-члени мають різні погляди та можливості справлятися з напливом мігрантів. Це може призвести до внутрішніх конфліктів та послаблення колективної позиції проти російської агресії. Значне зростання міграції може змусити країни НАТО і Європи переключити фокус і ресурси з оборони та зовнішньої безпеки на внутрішню безпеку і прикордонний контроль, що потенційно послабить їхню позицію проти російських військових дій", - сказано у повідомленні.
Після десятиліть нейтралітету Фінляндія стала 31-м членом НАТО у квітні цього року. Приєднатися до альянсу її підштовхнула загроза з боку росії після повномасштабного вторгнення в Україну, нагадують видання.
Інститут вивчення війни (ISW), аналітичний центр, що базується у Вашингтоні, охарактеризував нинішню ситуацію як "очевидну тактику гібридної війни", подібну до подій на польському кордоні у 2021 році за участю росії та білорусі. Ця тактика, на думку ISW, "ймовірно, аналогічно спрямована на дестабілізацію НАТО".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023