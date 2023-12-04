У МО Британії назвали ключове завдання окупантів під час повномасштабної війни

Намагання росії і України подолати системи протиповітряної оборони супротивника залишаються ключовим завданням під час повномасштабної війни.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії

Згідно з повідомленням, для окупантів відіграє вирішальну та дуже ефективну роль зенітно-ракетна система малої дальності ЗРК "Toр". З максимальною дальністю польоту 15 км він експлуатується підрозділами ППО російської армії та призначений для захисту лінії фронту наземних військ.

Дана система відрізняється від інших систем малого радіусу дії, таких як "Панцир", які експлуатуються російськими повітряно-космічними силами та зазвичай захищають командні вузли, ЗРК більшого радіусу дії та авіабази.

"Ефективно діючи як передня лінія розгорнутої російської мережі протиповітряної оборони в Україні, "Тор" наразі використовується особливо для протидії українським безпілотним літальним апаратам", - йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що одним із ключових обмежень системи в поточній війні, ймовірно, є витривалість її екіпажу. Для обслуговування одного екіпажу рф виділяє лише трьох військових.

За таких умов, підтримувати високий стан готовності ППО протягом тривалого періоду часу, швидше за все, стане надзвичайним випробуванням.