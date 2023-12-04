Пентагон: У Червоному морі американський есмінець та кілька комерційних кораблів зазнали нападу

У Червоні морі американський військовий есмінець USS Carney і кілька комерційних кораблів зазнали нападу.
Про це Associated Press повідомили у Міністерстві оборони США.
Пізніше хусити – воєнізоване угрупування в Ємені − заявили про напади на два кораблі, пов’язані з Ізраїлем, але не визнали, що ціллю був корабель ВМС США.
Видання зазначає, що ця атака потенційно стала серйозною ескалацією серії морських атак на Близькому Сході, пов’язаних із війною Ізраїлю та ХАМАСу.
“Ми отримали повідомлення про атаки на USS Carney і комерційні судна в Червоному морі та надамо інформацію, щойно вона стане доступною”, − зазначили у Пентагоні.
Агентство Reuters з посиланням на джерела у морській безпеці повідомляє, що унаслідок атаки також було пошкоджено два британські торгові судна − суховантаж і контейнеровоз.
Нагадаємо, у листопаді Тель-Авів заявив, що єменські хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі. Корабель плив з Туреччини до Індії з міжнародним цивільним екіпажем. Судно було зареєстроване на британську компанію, частина якої належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару. На момент захоплення воно перебувало в оренді японської компанії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023