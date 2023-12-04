Financial Times: Країни ЄС не можуть узгодити виділення 50 млрд євро допомоги Україні

Лідери країн-членів Євросоюзу ризикують залишити Україну з порожніми руками, оскільки розбіжності щодо фінансів загрожують виділенню 50 млрд євро допомоги. Наразі країни блоку далекі від досягнення угоди щодо спільного бюджету, включаючи кошти для України, напередодні саміту 14-15 грудня.

Про це пише Financial Times.

Зусилля ЄС щодо досягнення компромісу ускладнюються перемогою правої партії на виборах у Нідерландах та нещодавнім рішенням суду Німеччини про обмеження запозичень уряду. Високопосадовець сказав виданню, що бюджетна угода буде «дуже, дуже важкою».

Видання зазначає, що нездатність Євросоюзу схвалити довгострокове фінансування стане ще одним ударом по Україні на тлі стурбованості з приводу ослаблення підтримки Заходу.

«Дуже важливо, щоб тривала підтримка України, і щоб ми, європейці, грали свою роль», – заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

«Це момент істини. Якщо ви кажете, що підтримуєте Україну, вам доведеться взяти на себе відповідальність», – заявив представник ЄС

Переговори щодо бюджету ускладнюються, зокрема, позицією Угорщини, яка виступає проти довгострокового фінансування України.

Видання зазначає, що питання допомоги Україні перетворилося на «політичний футбол» через рішення Єврокомісії поєднати підтримку Києва з іншими запитами на фінансування для поповнення бюджету на 2021-2027 роки.

50 мільярдів євро для України, що складаються з 17 млрд євро у вигляді грантів та 33 млрд євро у вигляді кредитів, були об'єднані із запитами на 15 млрд євро для міграційних проблем, 10 млрд євро на інвестиції у «стратегічні технології» та майже 19 млрд євро на погашення відсотків за спільними позиками ЄС.

Втім, переговори ЄС щодо бюджету завжди були важкими, тому компроміс досі можливий. «Я думаю, що похмурість навколо цього питання дуже перебільшена. Ми не збираємося допустити, щоб Україна зазнала суверенного дефолту», – заявив один із чиновників ЄС.