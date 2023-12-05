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NAO: На фінансування ЗС Британії протягом 2023-2033 років не вистачає 17 мільярдів фунтів

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Протягом 2023-2033 років Збройні сили Великої Британії не забезпечені майже 17 мільярдами фунтів стерлінгів (21,6 мільярда доларів) фінансування для задоволення всіх потреб у військовій техніці.

Про це заявила британська Рахункова палата (NAO), повідомляє "Європейська правда".

Відомство оцінює бюджет Британії на закупівлю нового обладнання й техніки на найближчі десять років у 305,5 мільярда фунтів стерлінгів, що на 16,9 мільярда більше, ніж закладено урядом на цей період.

Причинами дефіциту є зростання витрат на ядерні та військово-морські програми з огляду на заміну сил ядерного стримування Британії, а також високий рівень інфляції. Це в купі призвело до "помітного погіршення" фінансового стану Міністерства оборони Британії, йдеться в повідомленні.

Рахункова палата закликала уряд не відкладати скорочення або й скасування окремих закупівель, позаяк затримка може призвести до "поганого співвідношення ціни та якості" отриманої техніки.

Там також прогнозують імовірне збільшення дефіциту оборонного бюджету Британії, бо в ньому поки не враховані витрати на обслуговування застарілої техніки та розробку нових сил і засобів.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну посилило навантаження на оборонні бюджети союзників Києва, які повинні забезпечувати військову допомогу йому та водночас підтримувати боєздатність власних збройних сил.

Британія
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