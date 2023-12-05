Операція Вісла: У Польщі закрили розслідування у справі про масову депортацію українців 1947 року

Прокурор Інституту національної пам’яті Польщі (ІПН) закрив розслідування у справі про масову депортацію українців, які мешкали у південно-східних районах Польщі у 1947 році, відому як так звана акція Вісла.

Тоді було примусово депортовано 150 тис. українців та переселено до західних регіонів.

Прокурор ІПН заявив, що “військова операція відбувалася гуманним чином” та мала “попереджувальний та охоронний характер”. В офіційному повідомленні на сайті польського органу йдеться, що “не було виявлено дій, які б наносили громадську або приватну шкоду”.

Український Центр досліджень визвольного руху пояснив, що рішення польського прокурора, який закрив розслідування і назвав цю акцію гуманною, ігнорує факти та спровоковане політичними причинами.

В оприлюдненій історико-правовій позиції ЦДВР стверджує, що “рішення прокурора ІПН суперечить не лише фактам та документальним джерелам, які вже багато років оприлюднені як з польського, так і з українського боку, неодноразово висловлюваній раніше позиції науковців, президентів та парламентів Польщі та України, але й навіть позиції самого ІПН”.

Докази однозначно вказують на те, що за своїм характером акція Вісла мала примусовий характер, стосувалася, за поодинокими винятками, переміщення груп населення за національною ознакою із районів, у яких таке населення на той момент переживало на законних підставах, а також проводилась за відсутності підстав, які допускаються міжнародним правом. Тобто була депортацією або примусовим переміщенням населення.

Зазначається, що прокурор де-факто визнав існування на території Польщі внутрішнього збройного конфлікту між урядом та організованими структурами українського підпілля.

А отже ухвалення рішень про переміщення цивільного населення з причин, пов’язаних із таким конфліктом, згідно з нормами міжнародного права мало ознаки воєнного злочину.

«Спроба у такий спосіб “виправдати” дії влади комуністичної Польщі щодо громадян останньої мало чим відрізняється від спроб російських пропагандистів від історії “виправдати” репресії радянського тоталітарного режиму, насамперед, масові депортації цілих груп населення, включаючи кримських татар та поляків», – наголосили у ЦДВР.

Крім того, наголошується, що висновки прокурора мають небагато спільного із проведенням всебічного, об’єктивного та незалежного розслідування, а викликані радше причинами, що мають політичний характер.

Операція Вісла – це військово-політична операція польської комуністичної влади, що стала інструментом етнічної чистки та полягала у депортації всього українського населення з південно-східних регіонів Польщі (Лемківщина, Холмщина, Надсяння й Підляшшя) до її північно-західних земель.

Акція Вісла була проведена навесні 1947 року. В її результаті було примусово переселено близько 150 тис. осіб.