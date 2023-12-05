Орбан звернувся до президента Євроради з вимогою зняти рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилює свою погрозу зірвати саміт лідерів ЄС, знову написавши лист до президента Європейської ради Шарля Мішеля, пише Politico.
Лист від 4 грудня закликає Мішеля зняти рішення про відкриття переговорів про вступ з Україною з порядку денного грудневого саміту. Орбан зокрема зазначає, що рішення про можливість старту перемовин є не об’єктивним.
Зазначимо, посли ЄС збираються сьогодні, щоб обговорити проєкт висновків для саміту, який все ще містить ключову фразу: “Європейська Рада вирішує відкрити переговори про вступ з Україною та Молдовою”. Представник ЄС у Брюсселі, який брав участь у переговорах, розповів Politico, що висновки залишилися незмінними, оскільки “26 із 27 країн все ще хочуть розпочати переговори про вступ”.
Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна на саміт ЄС-Китай і повернеться після першого дня зустрічей у четвер, щоб продовжити свої дискусії з лідерами про подальше вирішення ситуації.
Під час спілкування з виданням один євродипломат назвав погрозу Орбана “політичною театральністю” і заперечив, що угорський прем’єр диктує порядок денний іншим 26 країнам. “Ще один день, ще один лист із Будапешта. То що нового?”, − сказав він.
Позитивною стороною є також те, що в листі Орбана немає двох моментів, які він підняв у своєму попередньому листі до Мішеля. “Якщо порівняти ці два листи, то можна помітити, що він більше не згадує протидію гарантіям безпеки для України та санкціям росії”, − зазначив інший посадовець.
Учасники переговорів також заявили, що вірять, що з Угорщиною вдасться домовитися принаймні про короткострокове фінансування для України.
Водночас інший дипломат-високопосадовець вважає, що Орбан налаштований серйозно і йому “все важче злізти” зі свого дерева, тобто керівник угорського уряду не відмовлятиметься від саботажу вступу України, навіть якщо зможе отримати більше коштів ЄС.
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