В Україні зросте розмір соціальної допомоги на дітей

У 2024 році в Україні планується підвищення прожиткового мінімуму. У зв’язку з цим зросте розмір дитячих виплат. Зараз прожитковий мінімум для дітей до 6 років — 2 272 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років грошові виплати становлять 2 833 грн.

Яку соціальну допомогу можна буде отримати на дітей у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Дитячі виплати у 2024 році: як зміняться суми

У Проєкті закону України Про державний бюджет України на 2024 рік зазначено, що у 2024 році він становитиме — 2 563 грн (для дітей віком до 6 років) та 3 196 грн (для дітей віком від 6 до 18 років).

Розмір соціальної допомоги на дітей та її зростання у наступному році буде залежати від виду грошових виплат.

Виплати при народженні та усиновленні дитини

У 2023 році розмір допомоги у разі народження чи усиновлення дитини становить 41 280 грн. Ця сума не залежить від кількості народжених дітей у сім’ї. Спочатку батькам виплачується 10 320 грн, а решта суми рівними частинами (по 860 грн) надходить протягом наступних 36 місяців.

У 2024 році підвищення виплати при народженні дитини не заплановане, адже ця сума встановлена законом і не залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Також українські сім’ї на кожну новонароджену дитину отримують Пакунок малюка або грошову компенсацію його вартості. Розмір грошової компенсації на одну дитину у 2023 році становив 6 816 грн, а з 1 січня 2024 буде становити — 7 689 грн.

Допомога при вагітності та пологах

Жінкам (зокрема неповнолітнім) в Україні надається допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо вони не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації (у розмірі 100% середньомісячного доходу);

жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні (у розмірі 100% мінімального розміру допомоги з безробіття):

жінкам з-поміж військовослужбовців Збройних сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань; Державної кримінально-виконавчої служби; Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та з-поміж поліціянток; осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту (у розмірі 100% грошового забезпечення);

студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, аспіранткам, клінічним ординаторам, докторанткам (у розмірі місячної стипендії).

Також грошова допомога надається у розмірі 25% від розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць – жінкам, які не працюють, та жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності.

Грошова допомога матерям-одиначкам

Одиноким матерям грошова допомога на дітей надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір такої допомоги становить:

На дітей віком до 6 років — 2 272 грн.

На дітей віком 6-18 років — 2 833 грн.

Виплати на дітей внутрішньо переміщених осіб

Виплати на дітей ВПО надаються на кожну внутрішньо переміщену особу у розмірі 3 тис. грн за умови включення відомості до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та подання відповідної заяви включно до 30 квітня 2022 року.

Виплати аліментів на дитину

Така грошова допомога надається дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину чи їхнє місце перебування невідоме.

У 2023 році розмір тимчасової грошової допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір виплат аліментів на дитину у 2023 році становив — 2 272 грн (для дітей віком до 6 років) та 2 833 грн (для дітей віком від 6 до 18 років).

У 2024 році сума таких виплат становитиме:

на дітей віком до 6 років — 2 563 грн;

на дітей віком 6-18 років — 3 196 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку

У 2024 році допомога на дітей, над якими встановлено опіку, становитиме:

На дітей до шести років — 6 407,5 грн.

На дитину з інвалідністю до шести років — 8 970,5 грн.

На дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн.

На дитину з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 грн.

Допомога батькам, які доглядають за хворою дитиною до 6 років, становить 5 126 грн, та від 6 до 18 років – 6 392 грн.