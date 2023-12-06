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Клименко: Рада може ухвалити законопроєкт про посилення незалежності САП

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко сподівається, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт про посилення незалежності САП.

"Що стосується бачення, що ми працюємо не дуже швидко, хочу сказати, що так, не швидко, але швидше ніхто і не працює в такій категорії справ у країнах, де є верховенство права, швидше такі справи не розслідують", - сказав керівник САП у вівторок у Києві на Всеукраїнському антикорупційному форумі "Доброчесність - майбутнє української державності".

Він наголосив: "Швидше розслідування проходити не буде, якщо ми хочемо дотримуватися тих високих стандартів, які ставимо ми й наші міжнародні партнери".

"Тому ми дуже сподіваємося на Верховну Раду, що вона дасть нам усі інструментарії для того, щоб могли ефективно працювати. І ми готові брати на себе відповідальність за рівень боротьби з корупцією", - підсумував Клименко.

Нагадаємо, 21 листопада ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення незалежності САП.

Законопроєкт пропонує вивести САП зі структури Офісу генерального прокурора та реорганізувати її в окремий орган прокуратури в загальній системі органів прокуратури зі статусом окремої юридичної особи (аналогічно до обласних прокуратур), а також змінити процедуру конкурсного добору на посади керівника та прокурорів САП.

Водночас документ передбачає необхідність уточнити повноваження голови САП, створити Спеціалізовану дисциплінарну комісію прокурорів САП. Крім того, пропонується визначити механізм підзвітності керівництва САП, що ґрунтується на оцінці ефективності діяльності органу та проведенні періодичного зовнішнього аудиту його діяльності за участю зовнішніх експертів з міжнародним досвідом.

Кабмін 15 вересня подав до Верховної Ради законопроєкт №10060 про посилення самостійності та незалежності САП.

САП, Клименко
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