Німеччина та Словенія розкритикували прем’єра Угорщини за ветування рішень, що стосуються України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її словенська колега Таня Файон розкритикувала прем’єра Угорщини Віктора Орбана за ветування європейських рішень, що стосуються України.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Бербок у коментарях до преси під час візиту до Словенії відреагувала на останні погрози Орбана, який вимагає від лідера Євроради не виносити на обговорення грудневого саміту лідерів ЄС питання щодо відкриття з Україною переговорів про вступ. Крім того угорський прем’єр може заблокувати рішення щодо 50 млрд фінансової підтримки для України.

Серед європейських диломатів, пише Politico, немає однозначної думки, чи Орбан у будь-якому разі реалізує свої погрози, чи намагається шантажувати Брюссель щодо розблокування виплат для Угорщини, які не надають їй через питання до ситуації з верховенством права в країні.

"Зараз немає часу на ігри. Якщо ми у ситуації, коли мир у Європі під загрозою – ми щодня і щогодини маємо робити усе, що можемо, щоб захистити наших людей, і, більше того, захистити українців", – наголосила Анналена Бербок.

Вона додала, що ЄС зробить усе можливе, щоб Україна могла зробити наступний крок у євроінтеграції.

Глава МЗС Словенії Таня Файон приєдналася до коментарів Бербок щодо Орбана, заявивши, що шантаж неприйнятний і країни, які виконали необхідні реформи для наближення до ЄС, не повинні ставати заручниками національної політики.

Бербок також розкритикувала президента Сербії Александара Вучича за те, що він намагається балансувати посередині між Євросоюзом і Росією та нагнітає напругу у відносинах з Косовом.

"Якщо ми говоримо про розширення – важливо, що тут неможливо одночасно сидіти на двох стільцях", – зазначила Анналена Бербок.