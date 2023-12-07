Юсов: Серед партнерів та союзників України триває процес узгодження основних питань щодо продовження підтримки

рф планує опублікувати в іноземних ЗМІ дезінформацію про українське військово-політичне керівництво і концентруватимуться на прізвища.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що у питанні дезінформаційної кампанії, яку готує ворог, йдеться не лише про ЗМІ, а й про інформаційний простір.

Юсов зазначив, що наразі серед партнерів та союзників України дуже важливий період – триває процес узгодження основних питань щодо продовження підтримки України як у сфері оборони, так і в економічній. І саме зараз рф готується до посилення дезінформації та ІПСО проти нашої країни.

«Якщо ми говоримо про зовнішню аудиторію, то мета – послабити підтримку України у зовнішньому світі, розколоти проукраїнську коаліцію та надати додаткові умовні аргументи для противників, опонентів України у світі», – зазначив представник військової розвідки.

Він додав, що готується використання цілої низки планів щодо дезінформації, у тому числі з підготовкою матеріалів у ЗМІ, і до них можуть залучити “людей з певним бекграундом”, які працювали на території росії.

Як зауважив Юсов, головною ціллю є країни вільного миру з демократичними інститутами та широким набором інструментів свободи слова, чим прямо та непрямо користуються російські спецслужби.

«Нічого нового там не буде. Тобто будуть повтори старих російських наративів про неуспішну державу, корумпованих українців, компіляція фактів з різних періодів. Так, однією з характерних ознак буде концентрація на прізвищах людей, які у цей важливий період проводять переговори щодо продовження підтримки України з боку української держави. Тобто вони будуть головним об’єктом атаки», – каже він.