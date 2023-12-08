Підласа: Якщо США так і не погодять фінансову допомогу Україні, то нам доведеться скорочувати соцвиплати

Через те, що США протягом двох місяців не можуть погодити фінансову допомогу Україні на 2024 рік, в Україні вже в січні можуть початися проблеми з видатками у соціальній та гуманітарній сферах.
Про це в коментарі Forbes заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
"Якщо американські конгресмени так і не погодять фінансову допомогу Україні на наступний рік, то вже в січні 2024-го можуть виникнути проблеми з соціальними видатками", - сказала нардеп.
Підласа зазначила, що якщо допомоги США не буде, то доведеться скорочувати соцвиплати, а уряд намагатиметься залучити більше грошей до бюджету на внутрішньому борговому ринку. Про які обсяги йде мова, вона не уточнила.
Нагадаємо, дефіцит державного бюджету у 2024 році запланований у розмірі 1,57 трлн грн. Його можна покрити за допомогою фінансування західних партнерів, але Сенат США провалив процедурне голосування щодо допомоги Україні. Після цього президент США Джо Байден звернувся до Сенату США із закликом підтримати Україну.
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