Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про підтримку конфіскації заморожених російських активів і їхнього спрямування на відбудову України.
Про це Кемерон заявив журналістам під час візиту до США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
На думку британського міністра, варто не просто заморожувати активи рф у західних країнах, а й використати їх на відновлення України.
"Це буде, якщо хочете, авансовий платіж за репарації, які росія одного дня повинна буде заплатити за незаконне вторгнення, яке вона здійснила. Я розглянув усі аргументи й поки що не побачив нічого, що переконувало б мене в тому, що це погана ідея", – додав він.
Кемерон також повторив заклик до політиків у США схвалити новий пакет допомоги Україні після того, як республіканці заблокували його в Сенаті.
"Ми повинні передати ці гроші українцям. Ми повинні підтримати їх і переконатися, що саме путін програє, тому що якщо ці гроші не будуть схвалені, є лише дві людини, які будуть посміхатися: один із них – владімір путін у росії, а другий – Сі Цзіньпін в Пекіні", – цитує його Reuters.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023