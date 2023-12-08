Кемерон: Якщо США не схвалять підтримку України, цьому зрадіють лише путін та Сі Цзіньпін

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що тільки російський диктатор володимир путін та його китайський "колега" Сі Цзіньпін зрадіють, якщо американський Конгрес не схвалить подальше фінансування підтримки України. Його цитує Bloomberg.
"Якщо ці гроші не пройдуть, посміхатимуться лише дві людини: одна з них – володимир путін у росії, інша – Сі Цзіньпін у Пекіні. Не знаю, як ви, але я не хочу дарувати жодному з цих двох різдвяний подарунок", – сказав Кемерон.
За його словами, якщо США не погодять допомогу Україні, це може негативно вплинути й на підтримку з боку низки європейських країн.
"Вплив цього голосування в Конгресі буде величезним, оскільки воно дасть можливість тим з нас, хто дійсно хоче підтримувати Україну наступного року, піти до усіх інших європейських країн і сказати: "Так, ви бачили, що США зробили, тепер нам усім потрібно приєднатися", – сказав глава британського МЗС.
Кемерон зазначив, що гроші, які американські союзники вже виділили Україні, "не були витрачені даремно", оскільки вони "знищили половину довоєнних активів росії".
"Європейська безпека – це також американська безпека, і ми повинні залишатися єдиними в цьому, ми повинні передати ці гроші українцям, ми повинні підтримати їх і зробити так, щоб програв путін", – резюмував міністр.
Днями США оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди тощо.
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив на брифінгу, що Сполучені Штати можуть гарантувати надання Україні військової підтримки ще на кілька тижнів. За його словами, це "викликає стурбованість".
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