Демченко: Угорські перевізники блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною не будуть

Перевізники Угорщини влаштують демонстрацію на кордоні, проте пункти пропуску блокувати не будуть.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Угорці повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на напрямку "Захонь-Чоп", — сказав він і додав, що спілкувався з цього приводу з угорськими колегами.

Прикордонники повідомили, що зараз рух транспорту на кордоні між Угорщиною та Україною триває, але у черзі на перетин застрягли понад 1000 вантажівок.

Нагадаємо, угорські перевізники заявили, що з 11 грудня блокуватимуть пункт пропуску "Захонь-Чоп" на кордоні з Україною. Їх вимоги подібні до вимог польських перевізників — повернення дозволів для українських перевізників.