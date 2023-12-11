Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Демченко: Угорські перевізники блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною не будуть

141

Перевізники Угорщини влаштують демонстрацію на кордоні, проте пункти пропуску блокувати не будуть.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Угорці повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на напрямку "Захонь-Чоп", — сказав він і додав, що спілкувався з цього приводу з угорськими колегами.

Прикордонники повідомили, що зараз рух транспорту на кордоні між Угорщиною та Україною триває, але у черзі на перетин застрягли понад 1000 вантажівок.

Нагадаємо, угорські перевізники заявили, що з 11 грудня блокуватимуть пункт пропуску "Захонь-Чоп" на кордоні з Україною. Їх вимоги подібні до вимог польських перевізників — повернення дозволів для українських перевізників.

Демченко, ДПСУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 11 декабря 2023
Воскресенье, 10 декабря 2023
Суббота, 9 декабря 2023
Пятница, 8 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023