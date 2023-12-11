Каллас: Захист – це не провокація. росію провокує не опір, а слабкість

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що швидкого рішення війни росії проти України не варто очікувати й попередила про посилення дезінформації з боку кремля. Про це вона написала у статті для RND.

За її словами, росія готується до тривалої війни, а тому про швидку перемогу над нею "не може бути й мови".

"Нам потрібен план на довгу боротьбу. Це тільки по-людськи ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Є також надія на переговори. Це надія на те, що наша згода на успішне захоплення земель у XXI столітті задовольнить апетит росії. Бажання вести переговори йде від тих, хто хоче за будь-яку ціну стабілізувати стосунки з росією", – заявила Каллас.

Вона зазначила, що погрози з боку керівників рф та пропаганда ядерної війни покликані залякати Захід.

"Розпалюючи страх, російське керівництво хоче змінити сприйняття війни в трансатлантичному співтоваристві. Це веде нас до пастки самостримування, викликаної страхом ескалації. Через цей страх деякі стверджують, що допомога Україні в захисті від агресії означає ескалацію. Моя відповідь на це: захист – це не провокація. росію провокує не опір, а слабкість", – написала прем'єрка.

Також політикиня попередила, що росія посилює дезінформацію у Facebook, Telegram, TikTok, YouTube та Instagram, щоб переконати демократичні країни відмовитися від підтримки України.