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Болгарія погодилася відкласти запровадження додаткової такси за транзит російського газу

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Партії влади в Болгарії погодилися відкласти запровадження додаткової такси розміром 20 левів (близько 10,2 євро) за МВт-год за транзит російського газу. Про це оголосили лідери ГЄРБ і Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія Бойко Борисов та Кирил Пєтков, пише БНР.

За додатковий збір болгарський парламент проголосував два місяці тому, в жовтні. Тепер закон знову змінюватимуть, щоб відтермінувати його.

"На цей момент ми відкладаємо імплементацію. Ми працюємо разом з Єврокомісією, і коли ЄК дасть нам комплексний механізм, тоді ми знову його запровадимо, якщо зможемо знайти такий механізм. Ми будемо дотримуватися загальноєвропейського підходу. Цей збір не повинен бути в односторонньому порядку з боку Болгарії", – пояснив Пєтков.

Борисов пояснив, що Болгарія не бажає ризикувати прийняттям в Шенген.

Болгарський збір зачіпав інтереси Сербії, яка не є членом Євросоюзу, а також Угорщини, Австрії.

"Ми дуже-дуже близькі до Шенгену, і є ймовірність, що нас щось підведе в останню хвилину, як-от цей збір. У будь-якому випадку це заспокоїть наступні [за маршрутом трубопроводу] країни, і добросусідство, яке завжди було серед наших основних пріоритетів, таким і залишиться", – сказав він.

газ, Болгарія
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