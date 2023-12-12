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Григорий Козловский и ФК «Рух» вместе с Emily Resort устроили праздничный уикенд для детей ко Дню Святого Николая

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Григорий Козловский и ФК «Рух» вместе с Emily Resort устроили праздничный уикенд для детей ко Дню Святого Николая
Григорій Козловський - почесний президент ФК "Рух", відомий бізнесмен і меценат

Григорий Козловский и ФК «Рух», вместе с гостинично-развлекательным комплексом Emily Resort провели уикенд для детей-переселенцев и детей погибших Героев ко Дню Святого Николая.

«На базу Академии ФК «Рух» приехали дети из фондов «Дети Героев» и «Я - Мариуполь». Они обратились к нам с инициативой создать для детей атмосферу праздника. Мы думали, как это сделать, и решили провести однодневный уикенд на территории Академии «Руха» и Emily Resort. 35 детей посетили местные аттракционы и локации, а также ознакомились с бытом юных футболистов. Также дети из других фондов и организаций смогли посмотреть спектакль «Отпуск по волшебным обстоятельствам» посвященный празднику Святого Николая», - рассказала о мероприятии менеджер по маркетингу ФК «Рух» Юлия Климентович.

Дети и их сопровождающие побывали на экскурсии в сказочном городке зимних развлечений Winterville и Парке Великанов, посетили Emily Zoo и поиграли в интерактивные игры с талисманом «Руха»- Рухменом.

Детвора отправились в Академию «Руха», где посмотрели, как живут юные воспитанники «желто-черных», пообщались с тренерами и игроками, а также попробовали местную кухню и узнали, как питаются футболисты. 

«Сегодня очень важно дать детям ощущение безопасности и защищенности. Когда мир вокруг хаотичный и непредсказуемый, праздники дают детям ощущение стабильности и опоры. Они показывают, что даже в трудные времена есть место для радости и веселья. Я очень рад тому, что мы смогли создать хоть небольшое чудо для детей наших защитников, детей переселенцев и детей других уязвимых категорий.  И надеюсь, что путешествие в нашу Академию оставит в сердцах маленьких украинцев приятные и теплые воспоминания», - отметил меценат и основатель Академии Григорий Козловский

Как отметила специалист по поддержке пострадавших семей БФ «Дети Героев» Ольга Леус, на уикенд приехали дети, которые потеряли на войне одного или двух родителей: как военных, так и гражданских. Дети смогли развлечься и отвлечься от повседневных проблем.

Председатель Подберезцовской ОТГ Василий Коваль отметил, что посетить праздник собрались дети военнослужащих, которые защищают Украину, дети из числа ВПО, дети погибших защитников и дети, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому очень важно подарить им кусочек позитива и на таких мероприятиях они отвлекаются от событий, происходящих в Украине.

«Хочу поблагодарить ФК «Рух», комплекс Emily Resort, Григория КозловскогоЮлию Думанскую за эту возможность и за то, что дети смогли почувствовать себя именно детьми», - добавил Коваль.

Дети посетили праздничное представление «Отпуск по волшебным обстоятельствам». В целом это действо в этот день посмотрели 832 ребенка, которые окунулись в атмосферу праздника в комплексе Emily Resort и в Академии «Руха». 

«Для нас это уже традиция - делать праздник для детей на День Святого Николая. Мы ставим тематический мюзикл. У нас есть 7 спектаклей, которые посмотрели около 5 тысяч детей. С первых дней своей работы Emily Resort вовлечен в благотворительные проекты: комплекс помогает военным и делает различные активности для детей. Этот спектакль был для нас очень важен, ведь 832 ребенка из интернатов, спецшкол, дети из числа ВПО, дети защитников были в зале и смогли почувствовать атмосферу праздника. Мы имеем все возможности, чтобы организовать такое действо и очень довольны, что дети были счастливы», - сказал маркетинговый директор гостинично-развлекательного комплекса Emily Resort Денис Рынский.

Заслуженный юрист Украины Алексей Резник рассказал, что из года в год Винницкая община занимается вопросами детей. В частности, ежедневно растет количество детей, лишенных родительской опеки. Также возросло количество детей-переселенцев. Поэтому Резник отметил, что сейчас чрезвычайно важно дарить детям ощущение праздника и сделать так, чтобы дети верили в чудеса. 

«Большое спасибо Григорию Петровичу Козловскому и всей команде ФК «Рух» и комплексу Emily Resort за организацию этого действа и поддержку социально-незащищенных слоев населения, которые таким образом могут посещать различные благотворительные мероприятия», - добавил Алексей Резник.

Григорий Козловский, Григорий Петрович Козловский, Hryhoriy Kozlovskyy, Hryhorii Kozlovskyi
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