Костін провів зустріч з представниками місії ООН

Генеральний прокурор Андрій Костін, на зустрічі із представниками місії ООН, обговорив розширення партнерства у низці важливих сфер, серед яких пріоритетною визначено посилення захисту вразливих груп населення.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з Постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун та заступницею голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ноель Калхун. Обговорили подальший розвиток співпраці.
«Серед наших пріоритетів – посилення захисту вразливих груп населення та розбудова інституційної спроможності органів прокуратури. (..) Ми також високо цінуємо роботу Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні щодо документування воєнних злочинів росії», – повідомив Андрій Костін.
Генеральний прокурор також подякував за допомогу в низці досягнень, серед яких: імплементація міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини; відкриття спеціалізованих центрів "Барнахус"; старт пілотного проєкту щодо створення та наповнення реєстру психологів, які працюватимуть з дітьми в рамках кримінальних проваджень.
Окремо Костін озвучив сподівання на розширення партнерства у сфері повернення та подальшої реабілітації й адаптації примусово переміщених українських дітей; звільненні утримуваних в рф та на окупованих територіях українських цивільних, а також щодо забезпечення відповідальності за ці та інші злочини агресора.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023