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Костін провів зустріч з представниками місії ООН

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Генеральний прокурор Андрій Костін, на зустрічі із представниками місії ООН, обговорив розширення партнерства у низці важливих сфер, серед яких пріоритетною визначено посилення захисту вразливих груп населення.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з Постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун та заступницею голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ноель Калхун. Обговорили подальший розвиток співпраці.

«Серед наших пріоритетів – посилення захисту вразливих груп населення та розбудова інституційної спроможності органів прокуратури. (..) Ми також високо цінуємо роботу Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні щодо документування воєнних злочинів росії», – повідомив Андрій Костін.

Генеральний прокурор також подякував за допомогу в низці досягнень, серед яких: імплементація міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини; відкриття спеціалізованих центрів "Барнахус"; старт пілотного проєкту щодо створення та наповнення реєстру психологів, які працюватимуть з дітьми в рамках кримінальних проваджень.

Окремо Костін озвучив сподівання на розширення партнерства у сфері повернення та подальшої реабілітації й адаптації примусово переміщених українських дітей; звільненні утримуваних в рф та на окупованих територіях українських цивільних, а також щодо забезпечення відповідальності за ці та інші злочини агресора.

Костін
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