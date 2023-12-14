МО України розповіли, хто з «обмежено придатних» стане «придатним»

Міноборони України змінило вимоги щодо стану здоров’я військослужбовців та оцінки придатності до військової служби. Наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490 були внесені зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, які набули чинності 25 серпня.
Перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати до ЗСУ обмежено придатних – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Серед змін до положення про ВЛК:
Що змінилося в списку хвороб
До 25 серпня 2023 року в пункті 20.4 розділу III положення про ВЛК визначалось, що під час дії воєнного стану обмежено придатні до служби військовозобов’язані визнаються придатними і можуть бути мобілізовані за винятком тих, хто має хвороби, зазначені у деяких статтях (2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в).
Після внесення змін з тексту положення прибрали ці винятки. Тобто тепер всі, хто був визнаний обмежено придатним, визнаватиметься придатним, але із зазначенням придатності до конкретної військово-облікової спеціальності.
Перелік хвороб, з якими мобілізують обмежено придатних
Після внесення змін можуть бути мобілізовані на службу військовозобов’язані з такими хворобами:
Якщо обмежена придатність настала під час проходження військової служби, командир частини може направити свого підлеглого на ВЛК для визначення придатності до іншої військово-облікової спеціальності, що буде підставою для його переміщення на іншу посаду.