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Стефанішина допускає, що саміт ЄС може бути продовжено

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Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина допускає, що саміт ЄС може бути продовжено на один день.

Про це Стефанішина сказала в ефірі національного телемарафону в середу, її цитує "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми перебуваємо в тій точці, коли говоримо про відкриття переговорів. Це буде складне рішення. Але вчора, спілкуючись із колегами, я знаю, що є налаштованість навіть працювати додатково, продовжити саміт на один день і працювати в суботу і вдень, і вночі", – сказала Стефанішина.

Віцепрем'єрка наголосила, що Україна зробила все можливе, щоб рішення про початок переговорів про членство було ухвалено.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини тижнями погрожував накласти вето на плани Євросоюзу виділити Києву 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років, а також на рішення розпочати переговори про членство України в ЄС, якщо фінансування його країни не буде повністю розблоковано.

Стефанішина
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