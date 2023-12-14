Туск застеріг ЄС від "неприйнятної" апатії до України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, у минулому - голова Європейської ради, під час візиту до Брюсселя застеріг ЄС від "неприйнятної" апатії до України, передає Sky News.

Прибувши на саміт ЄС, Туск заявив, що його роль полягатиме в зміцненні рішучості Європи надати підтримку Україні, додавши, що він намагатиметься переконати "деякі держави-члени" у цьому питанні.

Це відбувається на тлі суперечки з Угорщиною, яка ветує пакет фінансування України.