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Туск застеріг ЄС від "неприйнятної" апатії до України

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, у минулому - голова Європейської ради, під час візиту до Брюсселя застеріг ЄС від "неприйнятної" апатії до України, передає Sky News.

Прибувши на саміт ЄС, Туск заявив, що його роль полягатиме в зміцненні рішучості Європи надати підтримку Україні, додавши, що він намагатиметься переконати "деякі держави-члени" у цьому питанні.

Це відбувається на тлі суперечки з Угорщиною, яка ветує пакет фінансування України.

Польща, Туск
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