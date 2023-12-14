Смілянський: Укрпошта досі зацікавлена в отриманні акцій націоналізованого PINBank

АТ "Укрпошта" досі зацікавлене у переданні їй акцій націоналізованого PINBank, який раніше належав російському олігарху євгенію гінеру. Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив на підсумковій зустрічі команди Мінінфраструктури з дипмісіями та громадськістю.
Оновлені вимоги Міжнародного валютного фонду не містять вимоги не передавати акції PINbank до статутного капіталу Укрпошти, наголосив він.
"Власник той самий, тільки кращий користувач, який може вирішити це питання", – сказав Смілянський.
Економічний ефект від передання банку Укрпошті становитиме в середньому 2,5 млрд грн за рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг, вважає гендиректор поштового оператора.
Смілянський вважає, що для передання акцій PINbank Укрпошті не потрібен дозвіл Національного банку.
"Є така унікальна річ, коли не потрібен дозвіл Нацбанку. Я на адвоката вчився і мене там вчили: ніколи не став запитання, якщо не хочеш почути не ту відповідь", – відповів Смілянський на уточнювальне запитання про те, чи буде необхідний дозвіл НБУ для здійснення трансакції.
У липні перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова казала, що регулятор виступає за ліквідацію PINBank. А от щодо створення на його основі державного поштового банку НБУ категорично проти, бо "це може дуже серйозно похитнути фінансову стабільність".
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