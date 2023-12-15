Фінляндія знову зачиняє кордон з росією

Влада Фінляндії з п'ятниці закриває кордон з росією до 14 січня, повідомляє Bloomberg із посиланням на фінського міністра внутрішніх справ Марі Рантанен.
"Кордон із росією закриють у п'ятницю. (...) Він залишатиметься закритим до 14 січня", - інформує Bloomberg.
"Східний кордон закривається о 20 годині 15 грудня до 14 січня", - уточнила Рантанен на пресконференції.
За її словами, прохачі притулку почали прибувати до Фінляндії, щойно відкрилися прикордонні пункти пропуску Ваалімаа та Ніірала.
"Рішення про відновлення роботи було ухвалено для того, щоб перевірити, чи не прибудуть нові нелегали на кордон. Можна сказати, що кількість тих, хто прибуває зранку, вже становить кілька десятків осіб", - пояснила міністр.
Рантанен нагадала, що два КПП було відкрито в четвер рішенням уряду від 12 грудня. Передбачалося, що рішення про відкриття прикордонних переходів Ваалімаа і Ніірала діятиме до 14 січня.
У листопаді уряд Фінляндії ухвалив рішення про закриття восьми пасажирських переходів на східному кордоні, мотивуючи це організованим російською стороною масовим пропуском до фінського кордону мігрантів із третіх країн.
За даними прикордонної служби, протягом останніх двох тижнів на східному кордоні було спокійно і жоден прохач притулку не з'явився на КПП. Проте прем'єр-міністр Петтері Орпо на пресконференції у вівторок попередив, що уряд готовий знову швидко закрити східний кордон, "якщо росія продовжить доставляти прохачів притулку на кордон".
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