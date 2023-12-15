Зеленська: Кожен третій сімейний лікар в Україні вже може надавати послуги з ментального здоров'я

Кожен третій сімейний лікар в Україні вже може надавати послуги з ментального здоров'я.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська на зустрічі із заступниками голів ОВА та регіональними координаторами Всеукраїнської програми ментального здоров’я, передає Укрінформ з посиланням на Телеграм дружини Президента.

"Сьогодні вже кожен третій сімейний лікар може надавати послугу з ментального здоров’я. Сімейні лікарі, які пройшли навчання mhGAP, можуть допомагати пацієнтам, що мають порушення сну, апетиту, депресію. А за необхідності – направити до профільного фахівця", - зазначила Зеленська.

За її словами, це Всеукраїнська програма ментального здоров’я в дії: підтримка для українців у цьому напрямку стає ближчою та доступнішою.

Перша леді розповіла, що останнє дослідження Gradus Research, проведене в жовтні 2023 року, показало, що серед основних скарг на ментальне здоров’я українці зазначають тривожність, напругу (53 %) і порушення сну (50 %).

"До того ж мусимо долати не лише наслідки воєнного стресу, але й суспільні упередження. Ми припускали, що найбільше їх у людей старшого віку. Але з опитування до третього Саміту перших леді та джентльменів, який ми цьогоріч теж присвятили ментальному здоров’ю, з подивом дізналися, що молодь теж уникає розмов про ментальне здоров’я з фахівцями. Кожен другий віком 13-24 роки чомусь думає, що це «соромно». 38% побоюються, що це може вплинути на їхню репутацію в сім’ї або на роботі. Це при тому, що молоді люди до 24 років виявилися згідно з тим самим дослідженням ще більш вразливими до стресів, ніж старші", - розповіла Зеленська.

Тож ключове завдання, за її словами, – не просто створювати психологічні послуги, але й інвестувати в просвіту, долати стигму, щоб сором чи страхи не заважали людині отримати допомогу.

Перша леді зазначила, що обговорила ці питання із заступниками голів ОВА та регіональними координаторами Всеукраїнської програми ментального здоров’я, які якраз є відповідальними за впровадження програми на місцях, аби психосоціальна підтримка була доступна в кожній громаді.

Вона зауважила, що в кожній області цього року вже сформована для цього своя команда з регіональних координаторів та заступників голів обласних військових адміністрацій. А лікарі проходять навчання, щоб у кожній громаді був свій фахівець, який викликає довіру і до якого можна звернутися легко та швидко.

Медичні заклади, які надають першу психологічну допомогу, можна знайти на інтерактивній мапі. Або ж ці дані допоможуть знайти оператори гарячої лінії НСЗУ за номером 16-77.