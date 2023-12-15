Юсов: путін завищив кількість своїх військ, що воюють на території України

російський диктатор володимир путін завищив кількість окупаційних військ, що воюють на території України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Як відомо, в ході пресконференції президент країни-агресора заявив, що окупаційне угруповання налічує 617 тисяч військових, а всього за рік до армії рф нібито записалися 486 тисяч осіб.

При цьому Юсов розповів, що, згідно з підрахунками української розвідки, наразі чисельність російської армії в Україні становить орієнтовно понад 450 тисяч осіб.