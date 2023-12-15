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Юсов: путін завищив кількість своїх військ, що воюють на території України

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російський диктатор володимир путін завищив кількість окупаційних військ, що воюють на території України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Як відомо, в ході пресконференції президент країни-агресора заявив, що окупаційне угруповання налічує 617 тисяч військових, а всього за рік до армії рф нібито записалися 486 тисяч осіб.

При цьому Юсов розповів, що, згідно з підрахунками української розвідки, наразі чисельність російської армії в Україні становить орієнтовно понад 450 тисяч осіб.

Юсов
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