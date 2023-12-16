Експерти: Найбільше протягом року злетіли в ціні м'ясо та молочні продукти

Протягом року вартість харчових продуктів в Україні поступово зростала. Найбільше злетіли в ціні м'ясо та молочні продукти. Водночас курячі яйця стали більш доступними ніж торік, і ще низка товарів у 2023-му коштують дешевше.

Докладніше про те, які продукти б'ють рекорди здорожчання, а що подешевшало за рік, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці використовувалися дані Державної служби статистики, дані порталу Мінфін, інформація сайтів мереж супермаркетів Сільпо, АТБ, Varus, публікації порталу EastFruit, коментарі аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки та керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяни Попович.

Рекордсмени здорожчання

У 2023 році ціни на основні споживчі продукти суттєво зросли. Найбільше змінилася вартість червоного м'яса, м'яса птиці та молочних продуктів. Серед причин були різні фактори, зокрема вплив війни, зростання затрат на виробництво, цін на паливо та енергоносії, зміни у виробництві та логістиці.

За даними Державної служби статистики:

яловичина зросла в ціні на 34,87 грн (у грудні 2022 – 203,18 грн/кг, у листопаді 2023 – 238,05 грн/кг)

свинина – на 27,53 грн (вартість у грудні 2022 – 168,56 грн/кг, у листопаді 2023 – 196,09 грн/кг)

куряче філе – на 23,03 грн дорожче (у грудні 2022 – 136,58 грн/кг, у листопаді 2023 – 159,61 грн/кг)

сир кисломолочний – на 15,46 грн (вартість у грудні 2022 – 159,34 грн/кг, у листопаді 2023 – 174,8 грн/кг)

сметана 15% – на 8,53 грн (вартість у грудні 2022 – 95,11 грн/кг, у листопаді 2023 – 103,64 грн/кг)

вершкове масло (пачка 200 г) коштує на 5,81 грн більше (у грудні 2022 – 65,98 грн, у листопаді 2023 – 71,79 грн)

молоко подорожчало на 2,81 грн (у грудні 2022 – 34,28 грн/л, у листопаді 2023 – 37,09 грн/л)

Як розповів в коментарі РБК-Україна аналітик УКАБ Максим Гопка, м’ясо стає дорожчим через стабільний попит від населення. До того ж Україна поки що не вийшла на той ринковий рівень, коли ціна на м’ясо може суттєво знизитися. Показники імпорту залишаються низькими, що робить галузь й надалі рентабельною.

Молочні продукти зростали в ціні, зокрема через посуху в другій половині літа, що спричинило зменшення надоїв раніше сезонного періоду. Також збільшились витрати на пальне, що впливає на вартість логістики, починаючи від виробництва, закінчуючи до роздрібних мереж, пояснив експерт.

Найпопулярніший овоч дорожчає

За рік вартість картоплі виросла в 2-3 рази. До того ж це єдиний овоч "борщового набору", який коштує дорожче ніж у 2022 (середня ціна в грудні 2022 була на рівні 9,2 грн/кг).

Ціна на картоплю по супермаркетах на 15 грудня становила 16,05 грн/кг (в АТБ – 14,59 грн/кг, у Varus – 14,90 грн, Novus – 13,89 грн, МегаМаркет – 17,9 грн).

Експерти пояснюють тенденцію на підвищення вартості картоплі помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних для тривалого зберігання складів впали до мінімуму.

До того ж попит продовжує збільшуватися, а деякі великі господарства стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше зростання цін.

Що в 2023 році коштує дешевше

Статистичні дані демонструють найнижчий рівень споживчої інфляції в Україні за останні три роки – у минулому місяці зростання цін сповільнилося до 5,1%. Такий показник останній раз був у грудні 2020. Тому вартість низки продовольчих товарів наразі є значно нижчою проти минулого року.

За словами Максима Гопки, в другій половині 2023 року інфляційні процеси призупинилися, й за індексом споживчих цін спостерігаються сильні зміни. За рік інфляційний індекс знизився на овочі – на 9,5%, яйця – на 20,04%, фрукти – на 4,6%.

Овочі

Ціни на овочі "борщового набору" залишаються на доступному рівні. Хоча з настанням холодного періоду вартість деяких категорій овочів поповзла вгору, вона все одно є значно нижчою ніж торік (в середньому на 8,2% менше).

Білоголова капуста наразі коштує від 9,9 грн/кг (12,95 грн/кг у грудні 2022);

Ріпчаста цибуля – 14,54 грн/кг (30,63 грн/кг у грудні 2022);

Буряк – 10,64 грн/кг (12,25 грн/кг у грудні 2022);

Морква – 10,36 грн/кг (22,37 грн/кг у грудні 2022).

Підвищення цін минулого року спостерігали через нестачу овочів на внутрішньому ринку, коли значні території сільгоспугідь постраждали від бойових дій чи були в окупації РФ.

Проте у 2023-му виробники з інших областей змогли задовольнити внутрішній попит, що позитивно відзначилось на цінах і на роботі галузі загалом, розповів аналітик УКАБ.

Яйця

Торік вартість курячих яєць щомісяця ставила нові рекорди здорожчання. В 2023-му попри прогнози щодо можливого повторення ситуації, суттєвого підвищення цін поки не відбулося. З осені яйця дорожчають, але до цінників 2022 року ще далеко.

Середня вартість яєць (дані Держстату) змінювалася з 63,12 грн у січні 2023 до мінімальної 38,99 грн за десяток в липні цього року. Через сезонність та збільшення витрат на енергоресурси восени яйця знову почали дорожчати.

За даними порталу Мінфін, станом на 15 грудня 2023 курячі яйця коштували 57,6 грн/десяток ("Квочка" категорії С1). До прикладу, в грудні 2022 ціна становила 74,15 грн/десяток.

Гречка

Ціни на гречану крупу минулого року теж били по гаманцю, але станом на сьогодні вартість цього продукту є майже вдвічі меншою.

Держстат наводить середню вартість гречки в грудні 2022 на рівні 74,99 грн/кг. На 15 грудня 2023 по супермаркетах ціни були такими: АТБ – 22,8 грн/кг, Сільпо – 35,99 грн/кг, Varus – 24,9 грн/0,9кг.

Причиною зниження цін на гречку є високий урожай.

"У 2023 році в Україні було зібрано найбільший урожай гречки за останні роки. Збір сягнув близько 207,4 тис. т, що майже у два рази перевищує щорічне споживання країни", – зазначила керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

Проте зниження цін загрожує дефіцитом на крупу в найближчі роки. За словами фахівчині, зростає стурбованість серед сільськогосподарських виробників, оскільки вони не отримують достатнього доходу. Це може призвести до скорочення площ, виділених під вирощування гречки в майбутньому.

Соняшникова олія

На 12,8% за рік подешевшала соняшникова олія. Якщо наприкінці 2022 за літр олії довелося б сплатити в середньому 69,75 грн, станом на кінець листопада ціна складала 60,43 грн/літр.

На 15 грудня на полицях супермаркетах можна було знайти олію за такою вартістю (пляшка 0,85л):

АТБ: "Олейна" – 41,5 грн, "Щедрий дар" – 59,27 грн; "Майола" – 46,2 грн;

Сільпо: "Олейна" – 41,49 грн, "Щедрий дар" – 51,99 грн, "Премія" – 53,99 грн;

Varus: "Олейна" – 59,9 грн, "Стожар" – 60,2 грн, "Вигода" – 39,9 грн/0,8л.

Прогноз на початок 2024 року

Найближчими днями ціни на продукти поповзуть вгору передусім через свята.

Аналітик УКАБ Максим Гопка розповів, що в зимовий період часу завжди відігравала важливу роль сезонність свят, коли на всі види продуктів збільшувався попит, що підтримувало ціни на високому рівні. В 2022 році були додаткові чинники зростання цін – малі обсяги виробництва та зростання собівартості продуктів. Цьогоріч все залежить від пропозиції, яка сформується на ринку.

Через сезонність вже зросли в ціні деякі овочі та фрукти. Паралельно зростає вартість яєць та молочних продуктів. Адже в холодний період часу собівартість дещо підвищується.

Експерт прогнозує, що ціни на м’ясо можуть зрости. При цьому вони вийдуть на рівень, який був місяць назад, тому що ціни на свинину та курятину на початку грудня дещо знижувались.