Підласа: Перший квартал 2024 року для України може бути досить складним

Перший квартал 2024 року може бути досить складним, якщо фінансування від міжнародних партнерів ще не надійде. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, передає пресслужба парламенту.

Вона зазначила, що в рамках європейської програми Ukraine Facility транші допомоги надходитимуть після виконання певних умов.

За словами Підласи, сумнівів у тому, що цей пакет підтримки буде ухвалений Європейською радою, майже немає.

"Основне питання полягає в тому, коли ми зможемо отримати перший транш. У нас може бути достатньо складним період першого кварталу, коли фінансування всіх міжнародних партнерів ще не надходить", – сказала депутатка.

При цьому вона додала, що ідеально для України буде, якщо ЄС ухвалить рішення про надання бюджетної підтримки в січні.