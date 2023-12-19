Rheinmetall отримала від України замовлення на постачання снарядів різних типів на понад €100 млн

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала від України замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів.

За даними компанії Rheinmetall, вартість замовлення становить понад €100 млн. Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний обсяг замовлень становитиме близько €1,2 млрд.

Згідно з інформацією компанії, у замовленні передбачено постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів.

У компанії звернули увагу, що Україні необхідно поповнити запаси боєприпасів для захисту від російської агресії. Це призводить до укладання великих контрактів на артилерійські боєприпаси для Rheinmetall.

Компанія виготовляє різні артснаряди, серед яких осколково-фугасний DM121, димовий/затіняючий DM125, з пошуковим підривником DM121 SMArt, універсальні 155-мм артбоєприпаси Assegai виробництва південноафриканської компанії Rheinmetall Denel.

Водночас Rheinmetall пропонує на постачання артилерійські знаряддя Expal Munitions, серед яких 155-мм M107 та 155-мм гармати збільшеної дальності.