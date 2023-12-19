Rheinmetall отримала від України замовлення на постачання снарядів різних типів на понад €100 млн

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала від України замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів.
За даними компанії Rheinmetall, вартість замовлення становить понад €100 млн. Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний обсяг замовлень становитиме близько €1,2 млрд.
Згідно з інформацією компанії, у замовленні передбачено постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів.
У компанії звернули увагу, що Україні необхідно поповнити запаси боєприпасів для захисту від російської агресії. Це призводить до укладання великих контрактів на артилерійські боєприпаси для Rheinmetall.
Компанія виготовляє різні артснаряди, серед яких осколково-фугасний DM121, димовий/затіняючий DM125, з пошуковим підривником DM121 SMArt, універсальні 155-мм артбоєприпаси Assegai виробництва південноафриканської компанії Rheinmetall Denel.
Водночас Rheinmetall пропонує на постачання артилерійські знаряддя Expal Munitions, серед яких 155-мм M107 та 155-мм гармати збільшеної дальності.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023