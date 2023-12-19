Пісторіус: Німеччина розмістить у Литві бригаду для захисту східного флангу НАТО

Влада Німеччини збирається на постійній основі розмістити цілу бригаду в Литві, безпосередньо на кордоні з росією, для захисту східного флангу Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус на спільній пресконференції зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом після підписання відповідної дорожньої карти.
«Ми готові захищати територію Литви. Ми у Німеччині усвідомили безпекові реалії та посилаємо чіткий сигнал усім, хто почувається в небезпеці. Ми беремо на себе відповідальність і роль лідера на східному фланзі НАТО», – сказав посадовець.
Пісторіус зазначив, що постійний контингент Бундесверу в іншій країні буде розгорнутий уперше. Досі німецькі військові виконували за кордоном лише тимчасові місії на ротаційній основі.
Своєю чергою Анушаускас подякував німецьким партнерам і зауважив, що найбільшою загрозою для всіх держав регіону є російська агресивна політика.
Згідно з підписаною 18 грудня дорожньою картою, німецька бригада складатиметься з 4 800 військових і близько 200 цивільних працівників. Уже розпочинається розбудова інфраструктури, створення комфортних умов для проживання родин військових неподалік від Вільнюса і Каунаса.
У другому кварталі 2024 року розпочне роботу передове командування бригади в Литві, яке до кінця року має перерости у штаб формування. У 2025 році бригада має бути остаточно сформована, після чого розпочнуться її перші тренування. Повної боєздатності досягне до кінця 2027 року.
Нагадаємо, 28 вересня Пісторіус пообіцяв країнам Балтії військову допомогу в разі будь-яких проявів агресії щодо них з боку росії.
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