Новим зерновим коридором у Чорному морі пройшли понад 300 кораблів

З початку серпня новим коридором у Чорному морі пройшли понад 300 кораблів, які перевезли 10 млн тонн вантажів з України.

Про це повідомило Мінінфраструктури.

«Експорт 10 млн тонн вантажів – результат роботи українського коридору Чорним морем. 302 судна експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за чотири місяці роботи коридору було розширено номенклатуру вантажів, які Україна експортує морем. При цьому суттєво збільшився обсяг агропродукції: з 278 тисяч тонн у перший місяць майже до 5 млн тонн зараз.

«Незважаючи на систематичні атаки рф на портову інфраструктуру тимчасовий український морський коридор працює. З моменту запуску порти Одеської області прийняли 337 нових суден під завантаження, ще 79 – готуються прийняти найближчим часом», – зазначили у відомстві.