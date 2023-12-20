Європейський банк виділив Україні допомогу на реконструкцію майже 200 об'єктів у 18 областях

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив українському уряду допомогу EUR99,6 млн на реконструкцію приблизно 200 об'єктів у 18 областях. Про це повідомила пресслужба представництва Європейського Союзу в Україні.

Зазначається, що цей фінансовий внесок є частиною пакета надзвичайних заходів солідарності ЄІБ для України, який підкріплений гарантією ЄС.

Повідомляється, що кошти - два транші по EUR60 млн і EUR39,6 млн - дадуть змогу відновити майже 200 малих об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури в різних ключових галузях України.

Фінансування призначене на капітальний ремонт, реконструкцію й будівництво нових лікарень, громадських будівель, соціального житла, а також об'єктів каналізації та водопостачання. За планами й прогнозами, це дасть змогу поліпшити умови життя приблизно 900 тис. внутрішньо переміщених осіб.