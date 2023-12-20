Європейський банк виділив Україні допомогу на реконструкцію майже 200 об'єктів у 18 областях

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив українському уряду допомогу EUR99,6 млн на реконструкцію приблизно 200 об'єктів у 18 областях. Про це повідомила пресслужба представництва Європейського Союзу в Україні.
Зазначається, що цей фінансовий внесок є частиною пакета надзвичайних заходів солідарності ЄІБ для України, який підкріплений гарантією ЄС.
Повідомляється, що кошти - два транші по EUR60 млн і EUR39,6 млн - дадуть змогу відновити майже 200 малих об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури в різних ключових галузях України.
Фінансування призначене на капітальний ремонт, реконструкцію й будівництво нових лікарень, громадських будівель, соціального житла, а також об'єктів каналізації та водопостачання. За планами й прогнозами, це дасть змогу поліпшити умови життя приблизно 900 тис. внутрішньо переміщених осіб.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023