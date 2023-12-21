ЦПД: ворог постійно розхитує тему мобілізації

російські пропагандисти намагатимуться просувати тему мобілізації в інформаційному просторі України через постановочні відео, фейкові акаунти тощо.

Про це заявив т.в.о. керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Шаповалов на підсумковій пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«По мобілізації дуже актуальна тема. Ворог постійно її розхитує. Ворогом обрано кілька стратегій, одна з них - це створення фейкових відео, і на сьогодні ми маємо припущення, що працює там ціла телевізійна студія, яка знімає ці незрозумілі відео, що десь когось захоплюють. Здебільшого вони дуже не високої якості, і уважно подивившись і послухавши, ти можеш зрозуміти, що це в більшості випадків фальсифікація. Другий напрямок – вони використовують старі відео, які свого часу не набули великого розголосу, але десь у Мережі існують», - повідомив Шаповалов.

Крім того, за його словами, ворожі пропагандисти створюють фейкові акаунти і Телеграм-канали нібито військових частин, об’єднань родин загиблих або зниклих безвісти, збирають персональні дані цих людей у закритих групах соцмережах і використовують цю чутливу інформацію «для того, щоб впливати на людей, які сьогодні перебувають у важкому емоційному стані, в тому числі для розхитування внутрішньо-політичної ситуації, в тому числі задля створення картинки в медіа і задля підміни реальності».