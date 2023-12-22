У НБУ пояснили, чому останніми днями відбувається ослаблення курсу гривні

Ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлене зростанням попиту на іноземну валюту.
Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук під час представлення огляду макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічних стратегій.
«У грудні чистий попит на іноземну валюту продовжив зростати, тож, реагуючи на цю ситуацію, ми почали продавати більше на ринку. Водночас і відповідно до декларованих принципів ми почали дозволяти курсу, по-перше, послаблюватися, а потім із певним часом ще зі збільшенням цього попиту почали дозволяти йому більше послаблюватися», – сказав він.
Ніколайчук зазначив, що у другій половині жовтня та першій половині листопада спостерігалася сприятлива ситуація на валютному ринку.
Попит на іноземну валюту був мінімальний за останні кілька місяців, що давало змогу курсу зміцнюватися.
Згодом він почав зростати – з другої половини листопада та в грудні.
Заступник голови НБУ додав, реагуючи на це, Нацбанк збільшував продаж валюти на ринку, однак дозволяв курсу послаблюватися в міру збільшення попиту.
«Знову ж таки, ця ситуація є для нас абсолютно нормальною, ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватні відповідній ситуації, а курс повинен коливатися в обидва боки. Ми згладжуємо ці коливання, водночас даючи змогу курсу виступати коригувальним механізмом і для валютного ринку, і для макроекономічних процесів», – сказав Ніколайчук.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023