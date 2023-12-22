У НБУ пояснили, чому останніми днями відбувається ослаблення курсу гривні

Ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлене зростанням попиту на іноземну валюту.

Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук під час представлення огляду макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічних стратегій.

«У грудні чистий попит на іноземну валюту продовжив зростати, тож, реагуючи на цю ситуацію, ми почали продавати більше на ринку. Водночас і відповідно до декларованих принципів ми почали дозволяти курсу, по-перше, послаблюватися, а потім із певним часом ще зі збільшенням цього попиту почали дозволяти йому більше послаблюватися», – сказав він.

Ніколайчук зазначив, що у другій половині жовтня та першій половині листопада спостерігалася сприятлива ситуація на валютному ринку.

Попит на іноземну валюту був мінімальний за останні кілька місяців, що давало змогу курсу зміцнюватися.

Згодом він почав зростати – з другої половини листопада та в грудні.

Заступник голови НБУ додав, реагуючи на це, Нацбанк збільшував продаж валюти на ринку, однак дозволяв курсу послаблюватися в міру збільшення попиту.

«Знову ж таки, ця ситуація є для нас абсолютно нормальною, ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватні відповідній ситуації, а курс повинен коливатися в обидва боки. Ми згладжуємо ці коливання, водночас даючи змогу курсу виступати коригувальним механізмом і для валютного ринку, і для макроекономічних процесів», – сказав Ніколайчук.