Фінляндія: ESM міг би стати запасним варіантом для фінансування України, якщо Угорщина заблокує гроші з бюджету ЄС

Європейський стабілізаційний механізм ESM міг би стати запасним варіантом для фінансування України, якщо Угорщина не дозволить надати гроші зі спільного бюджету Євросоюзу. Про це в інтерв'ю Bloomberg сказав голова Центрального банку Фінляндії Оллі Рен.

ESM був створений під керівництвом Рена у 2012 році, коли він був єврокомісаром економіки й фінансів, для надання кредитів проблемним на той час країнам єврозони – Кіпру, Греції, Іспанії. Власний капітал ESM становить 80 млрд євро, але крім "живих" грошей він має гарантії країн єврозони ще на 620 млрд.

"У нас немає термінової потреби в ESM на фінансових ринках, проте вона є в Україні – глибока екзистенційна потреба. Це питання свободи, демократії та захисту Європи", – сказав Рен, який зараз балотується в президенти Фінляндії.

Він додав, що стурбований роз’єднаністю Європи та вето Угорщини.

"Не можна часу втрачати, тому інші 26 держав – членів ЄС повинні швидко зібратися і підготувати "план Б" без згоди Угорщини, яка, здається, йде своїм шляхом", – сказав Рен.

Bloomberg пише, що на переговорах в Брюсселі та Берліні (Німеччина – найбільший донор ESM) вже обговорювалося використання цього механізму в інтересах України, але в контексті її відновлення.

Рен також вважає, що "реалістична і надійна довгострокова стратегія для ЄС" повинна передбачати використання заморожених активів російського Центрального банку в розмірі 260 млрд євро.