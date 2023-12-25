Годжес про контрнаступ: Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна

Невдача літнього контрнаступу ЗСУ є провиною західних союзників Києва, а не українського командування чи політичного керівництва.
Вони не змогли забезпечити українську армію усім необхідним для такої широкомасштабної операції. Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю Silicon Curtain.
"Звісно ж, я був розчарований тим, що український контрнаступ не призвів до тих результатів, на які ми всі сподівалися і які я прогнозував. Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна зазнала невдачі", - переконаний генерал.
Годжес звинувачує партнерів України в тому, що вони не змогли забезпечити українську армію усім необхідним для такої широкомасштабної операції, зокрема військово-повітряними потужностями і високоточною зброєю для ударів по російських тилах.
Генерал висловив жаль, що невдача контрнаступу пролонгувала війну щонайменше на рік. Але водночас він зауважив, що це далеко не поразка України.
"росія намагається завоювати Україну із 2014 року, але з усіма своїми можливостями вона досягла контролю лише над 17% території, втративши водночас понад 300 тис. осіб, значну частину озброєнь і домінування флоту в Чорному морі", - нагадав Годжес і попередив, що події в Конгресі США надихають Кремль продовжувати війну.
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