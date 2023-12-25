Військовий оглядач: росіяни перекинули на окуповані території Донецької області три нові полки

російське командування завершило перекидання до тимчасово окупованих районів Донецької області трьох новосформованих полків у складі 116-ї окремої бригади росгвардії. Таким чином агресор створює окрему військову окупаційну силу та встановлює постійний контроль над захопленими територіями України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець підтвердив розміщення російським командуванням 116-ї бригади спеціального призначення у місті Чистякове, що за 70 км східніше від Донецька.

Щодо трьох новосформованих з'єднань бригади, то:

900-й полк спеціального призначення розміщено в селі Мелекіне (22 км на південний захід від Маріуполя);

901-й полк спеціального призначення дислокували у місті Сніжне (80 км на схід від Донецька);

902-й полк спеціального призначення розміщений за сім кілометрів на північ від міста Чистякове.

Машовець зазначив, що бригада буде виконувати "стабілізаційні функції" на окупованій території України на "постійній основі".

російські місцеві ЗМІ повідомляли, що на початку вересня 2023 року росгвардія почала формувати 116-ту бригаду спеціального призначення для служби у тимчасово окупованих районах Донецькій області. Наприкінці жовтня експерти ISW помітили, що ця бригада отримала російський танк Т-80БВ, який бійці групи "вагнера" використовували під час збройного повстання у червні 2023 року.

В ISW переконані, що короткі терміни та місця дислокації нових полків росгвардії свідчать, що кремль активно намагається використати ці сили для посилення контролю рф над окупованими тилами.

Машовець також повідомив, що росгвардія, ймовірно, перекинула з росії на тимчасово окуповану Україну до 6 тис. військовослужбовців у рамках розгортання 116-ї бригади спеціального призначення. Таким чином особовий склад росгвардії на окупованих територіях Україні збільшено до 34,3 тис. військових.

Зазначається, що, хоча Інститут вивчення війни не має змоги незалежно перевірити цю інформацію, зазначені факти підтверджують нещодавні спроби рф легалізувати доступ росгвардії до вербування добровольців, дозвіл кремля на передачу важкої військової техніки росгвардії та базування 116-ї бригади спеціального призначення в окупованій Донецькій області.

"росія намагається розширити сили росгвардії для створення окремої військової окупаційної сили. Ймовірно, москва намагається залучити та розгорнути військові окупаційні сили для подальшого перешкоджання контрнаступальним зусиллям України, встановлення постійного контролю над окупованими територіями та придушення партизанської активності, не закріплюючи передові війська на невизначеному терміні окупації", - йдеться у звіті ISW.