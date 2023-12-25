Україна офіційно не зверталася до Естонії щодо видачі чоловіків, які підлягають мобілізації

Україна на офіційному рівні поки що не зверталася до Естонії щодо видачі чоловіків, які підлягають мобілізації. Однак, консультації з цього приводу вже відбувалися. Про це повідомляє ERR з посиланням на представника МВС Естонії Янека М'яги, пише УНН.
За його словами, Україна не зверталася до уряду Естонії у зв'язку з можливим сприянням у виконанні планів щодо призову до ЗСУ резервістів, які виїхали до Євросоюзу.
При цьому, М’яги зазначив, що це питання обговорювалося з послом України та українська сторона про це не просила.
Додав, що Київ не має законних підстав робити запит про видачу зазначених громадян, а Естонія не має підстав їх видавати.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що Естонія готова укласти відповідну угоду з Україною, щоб допомогти мобілізувати до ЗСУ українських чоловіків призовного віку, які проживають в Естонії.
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