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Україна офіційно не зверталася до Естонії щодо видачі чоловіків, які підлягають мобілізації

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Україна на офіційному рівні поки що не зверталася до Естонії щодо видачі чоловіків, які підлягають мобілізації. Однак, консультації з цього приводу вже відбувалися. Про це повідомляє ERR з посиланням на представника МВС Естонії Янека М'яги, пише УНН.

За його словами, Україна не зверталася до уряду Естонії у зв'язку з можливим сприянням у виконанні планів щодо призову до ЗСУ резервістів, які виїхали до Євросоюзу.

При цьому, М’яги зазначив, що це питання обговорювалося з послом України та українська сторона про це не просила.

Додав, що Київ не має законних підстав робити запит про видачу зазначених громадян, а Естонія не має підстав їх видавати.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що Естонія готова укласти відповідну угоду з Україною, щоб допомогти мобілізувати до ЗСУ українських чоловіків призовного віку, які проживають в Естонії.

Естонія, М'яги
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