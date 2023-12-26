НБУ проведе виїзний моніторинг чотирьох учасників платіжного ринку

Національний банк України (НБУ) проведе виїзний моніторинг чотирьох об'єктів оверсайту: державного Ощадбанку (Київ), Райффайзен Банку (Київ), підконтрольної "Новій пошті" платіжної системи NovaPay і платіжної системи Moneycom ТОВ "Свіфт Гарант" протягом 2024 року, повідомив регулятор на своєму сайті в понеділок.
"Перевірятимуть дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, яких вживають учасники платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури", - ідеться в повідомленні.
Уточнено, що перша перевірка відбудеться в другому кварталі наступного року в Райффайзен Банку, потім у третьому кварталі центробанк перевірить Ощадбанк і ТОВ "Свіфт Гарант", а в жовтні-грудні - NovaPay.
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