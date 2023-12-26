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EESC: Процес ухвалення рішень в ЄС має бути оптимізований

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Лісабонська угода потребує змін, зокрема, в плані переходу від принципу одноголосності до кваліфікованої більшості.

Таку думку озвучив президент Європейського соціально-економічного комітету (EESC) Олівер Ропке.

"Я твердо переконаний, що нам потрібні такі зміни. Ми, як Європейський Союз, маємо підготуватися до моменту, коли ми матимемо 30+, більше тридцяти країн. Ми вже бачимо, що вже зараз, ще у цьому складі Європейського Союзу, досягаємо певних лімітів у процесі прийняття рішень. Ми не можемо собі дозволити, щоб кожного разу для того, щоб розблокувати рішення Європейської Ради, – один або два лідери були б вимушені покидати кімнату", - сказав Ропке, маючи на увазі ситуацію з голосування про початок переговорів із Україною щодо членства в ЄС і випад угорського прем'єра Віктора Орбана.

Президент EESC вважає, що Євросоюзу треба створити "щось більш надійне та стійке".

"Якщо ми говоримо про зміни конвенцій в Угодах ЄС, для мене є очевидним, що процес ухвалення рішень в ЄС має бути оптимізований. Це означає, що врешті-решт ми маємо рухатися навіть далі, до принципу кваліфікованої більшості замість принципу одноголосності. Я вважаю, до цього підштовхують також уроки минулих років. Лісабонська угода зараз уже має вік у 20 років. Тож прийшов час, щоб зважити на деякі необхідні зміни", - зазначив Ропке.

Він наголосив, що треба створити умови, коли "жодна з країн не зможе зловживати своїм правом вето та використовувати його проти волі всіх інших країн-членів".

"Такий крок, я вважаю, не буде спрямованим проти демократії. Навпаки, це є необхідним шляхом. Якщо Європейський парламент та Європейська Рада приймуть рішення відкрити перемовини щодо змін у конвенціях Угоди ЄС, наш Комітет сформулює власну позицію. Ми повинні отримати твердий голос у цьому процесі", - додав президент Європейського соціально-економічного комітету.

Лісабонська угода – це договір щодо принципів функціонування Євросоюзу. Повна назва - Лісабонська угода про внесення змін в Угоду про Європейський Союз й Угоду про заснування Європейської Спільноти, підписана 13 грудня 2007 року.Документ є своєрідною конституцією ЄС, яку досі не ухвалили. Він визначає цілі та цінності блоку та прописує положення про роботу усіх інститутів ЄС.

EESC – European Economy and Social Committee - особлива структура серед інших інституцій блоку. Його статус і повноваження прописані в Угодах ЄС і комітет має лише дорадчий голос під час ухвалення найважливіших політичних рішень Європейського Союзу. Але при цьому жодне рішення з будь-якої сфери європейської не може бути ухвалене без експертної думки EESC.

ЄС, Лісабонська угода
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